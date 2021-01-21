Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Leo Pereira için harekete geçti

Son dakika transfer haberi: için harekete geçti

'de aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk iddiasını ispatlayan 'ta transfer çalışmaları sürüyor. Savunma hattına takviye planlayan siyah-beyazlılar aradığı stoperi 'da buldu. , 'nun 24 yaşındaki savunma oyuncusu ’yı kiralamak için girişimlere başladı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:31
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Leo Pereira için harekete geçti

Nokta atışı takviylerle kadrosunu güçlendirmek isteyen 'ta transfer harekatı sürüyor. Yıldız futbolcu ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, mevkisi için düğmeye bastı.

'un haberine göre Beşiktaş, 'yı kiralamak için ekibi ile temasa geçti.

Siyah-beyazlılar, sol stoper olarak görev yapan Leo Pereira'yı kadrosuna katmak istiyor. 24 yaşındaki futbolcunun macerasına atılmak istemesi transferde 'ın elini güçlendiriyor.


'ın da şampiyonluk yolunda işini riske atmamak adına sol stoper transferine onay verdiği belirtildi. Leo Pereira'nın Flamengo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LEO PEREIRA KİMDİR?
31 Ocak 1996 doğumlu olan Leo Pereira stoper bölgesinde forma giymektedir. 1.89 boyunda olan Brezilyalı futbolcu son 1 yılda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken bu sezon Flamengo formasıyla ligde çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetti.

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