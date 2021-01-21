Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Leo Pereira için harekete geçti

Nokta atışı takviylerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Yıldız futbolcu Hulk ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, stoper mevkisi için düğmeye bastı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Leo Pereira'yı kiralamak için Brezilya ekibi Flamengo ile temasa geçti.

Siyah-beyazlılar, sol stoper olarak görev yapan Leo Pereira'yı kadrosuna katmak istiyor. 24 yaşındaki futbolcunun Avrupa macerasına atılmak istemesi transferde Kartal'ın elini güçlendiriyor.



Sergen Yalçın'ın da şampiyonluk yolunda işini riske atmamak adına sol stoper transferine onay verdiği belirtildi. Leo Pereira'nın Flamengo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LEO PEREIRA KİMDİR?

31 Ocak 1996 doğumlu olan Leo Pereira stoper bölgesinde forma giymektedir. 1.89 boyunda olan Brezilyalı futbolcu son 1 yılda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken bu sezon Flamengo formasıyla ligde çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetti.