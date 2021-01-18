Haberler Beşiktaş Ljajic ve Töre 9 maç sonra

ve 9 maç sonra

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve , kupadaki maçının ardından derbide de kadroya dahil edildiler.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 23:57 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Ljajic ve Töre 9 maç sonra

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve , kupadaki maçının ardından derbide de kadroya dahil edildiler. Ligde son olarak ile oynanan karşılaşmada görev alan iki isim daha sonra sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Bir süredir takımla antrenmanlarda yer alan ve Gökhan , teknik direktör tarafından derbi maçının kadrosunda kendine yer buldu.

GÜVEN İLK KEZ YOK
Siyah-beyazlılarda , bu sezon ilk kez bir maçın kadrosunda yer almadı. Bu sezon genellikle sonradan oyuna dahil olan, , dün ayağında ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Güven Yalçın'ın yerine alındı.

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