Ljajic ve Töre 9 maç sonra

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ve Gökhan Töre, kupadaki Çaykur Rizespor maçının ardından derbide de kadroya dahil edildiler. Ligde son olarak Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada görev alan iki isim daha sonra sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Bir süredir takımla antrenmanlarda yer alan Ljajic ve Gökhan Töre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından derbi maçının kadrosunda kendine yer buldu.

GÜVEN İLK KEZ YOK

Siyah-beyazlılarda Güven Yalçın, bu sezon ilk kez bir maçın kadrosunda yer almadı. Bu sezon genellikle sonradan oyuna dahil olan, Güven, dün ayağında ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Güven Yalçın'ın yerine Serdar Saatçi alındı.