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kondisyon ve taktik çalıştı

'in 18. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşma öncesi çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 15:24
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

, 'in 18. haftasında A. ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah 'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik Direktör yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. , 5'e 2, oyun ve çalışmaları yapıldı. İdman, uygulanan taktik programı sonrası yapılan --şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla 'a giderek kampa girecek.

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