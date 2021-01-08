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'ta Mandzukic ile sürpriz golcü transferi! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u evinde konuk ederken, mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrası yaptığı konuşmada transfer harekatına ilişkin konuşmuş ve takviye yapacaklarını söylemişti. Bununla beraber dış basında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Galatasaray'ın eski golcüsünü transfer listesine aldı! İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 13:53 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 13:57
Beşiktaş'ta Mandzukic ile sürpriz golcü transferi! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

, son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 6-0'lık skorla mağlup etmiş ve ligin zirvesine demir atmıştı.

Beşiktaş'ta Mandzukic ile sürpriz golcü transferi! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yapacaklarını ifade etmişti.

Beşiktaş'ta Mandzukic ile sürpriz golcü transferi! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Bununla beraber siyah beyazlı kulübün teknik direktörü, konuşmasında Mario Mandzukic ile ilgilendiklerini kaydederken, forvet transferi için çalışmalarını yürüttüklerinin de sinyallerini vermişti.

Beşiktaş'ta Mandzukic ile sürpriz golcü transferi! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Rumen basınında yer alan bilgilere göre Kara Kartal, bu kez listesine Galatasaray'ın eski golcüsünü aldı.

Beşiktaş'ta Mandzukic ile sürpriz golcü transferi! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

ANDONE BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNE
'ın, bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle sarı kırmızılılardan erken ayrılan 'nin peşinde olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta Mandzukic ile sürpriz golcü transferi! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

İŞTE YAPILACAK TEKLİF
Öte yandan komitesinin Andone için yapacak transfer teklifinin de belli olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ta Mandzukic ile sürpriz golcü transferi! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Bu sezon Brighton'da istediği forma şansını bulamayan Andone'nin yeniden yükselişe geçmesi için transferin olması gerektiği aktarılan haberde, siyah beyazlıların oyuncu için kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta Mandzukic ile sürpriz golcü transferi! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

, kariyeri boyunca çıktığı 215 müsabakada 67 gol 15 asist üretmişti.

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