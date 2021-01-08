Beşiktaş'ta Mandzukic ile sürpriz golcü transferi! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 6-0'lık skorla mağlup etmiş ve ligin zirvesine demir atmıştı.

Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada transfer yapacaklarını ifade etmişti.

Bununla beraber siyah beyazlı kulübün teknik direktörü, konuşmasında Mario Mandzukic ile ilgilendiklerini kaydederken, forvet transferi için çalışmalarını yürüttüklerinin de sinyallerini vermişti.

Rumen basınında yer alan bilgilere göre Kara Kartal, bu kez listesine Galatasaray'ın eski golcüsünü aldı.

ANDONE BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNE

Beşiktaş'ın, bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle sarı kırmızılılardan erken ayrılan Florin Andone'nin peşinde olduğu kaydedildi.

İŞTE YAPILACAK TEKLİF

Öte yandan Beşiktaş transfer komitesinin Andone için yapacak transfer teklifinin de belli olduğu ifade edildi.

Bu sezon Brighton'da istediği forma şansını bulamayan Andone'nin yeniden yükselişe geçmesi için transferin olması gerektiği aktarılan haberde, siyah beyazlıların oyuncu için kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.