Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı Hasic'ten flaş sözler! "Şampiyonluk..."

Beşiktaşlı Hasic'ten flaş sözler! "Şampiyonluk..."

'ın genç yeteneği , ülkesinin basınına konuştu. Siyah beyazlı takımın yıldızı konuşmasında İstanbul'daki yaşantısından şampiyonluk yarışına dek önemli sözler sarf etti. İşte Ajdin Hasic'in o açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 09:32
Beşiktaşlı Hasic'ten flaş sözler! "Şampiyonluk..."

Kartal'ın genç yeteneği , Bosna Hersek'ten Sport Centar'a konuştu.

Beşiktaşlı Hasic'ten flaş sözler! "Şampiyonluk..."

Siyah-beyazlı formayla ilk golünü Kayserispor'a atan 19 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından çıktığı yayıncı kuruluşa açıklama yaparken heyecandan titrediği itirafında bulundu. Kariyer hedefleri ve şampiyonluk yarışını değerlendiren Hasic şunları söyledi:

Beşiktaşlı Hasic'ten flaş sözler! "Şampiyonluk..."

- İstanbul'u tanıdıkça şehre ve insanlara aşık oldum. Yaşamak için güzel bir yer. Sözleşmemle ilgili sorunlar yüzünden 1 yıl oynamadım. Bu dönem benim ve ailem için gerçekten zordu.

Beşiktaşlı Hasic'ten flaş sözler! "Şampiyonluk..."

- Ümraniyespor'da kiralık oynarken kendimi 'a hazırladım. Oynama fırsatını iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum.

Beşiktaşlı Hasic'ten flaş sözler! "Şampiyonluk..."

- Türkiye'de ikinci lig sıkı oynanıyor. Genç bir oyuncunun pişmesi için uygun bir ortam var. Güçlenmenizi ve öz güven kazanmanızı sağlıyor.

Beşiktaşlı Hasic'ten flaş sözler! "Şampiyonluk..."

- 'ta tek hedef şampiyonluk olduğu için baskıyı hissediyorsunuz. Ligde lideriz ve idmanlarda harika bir atmosfer oluşmuş durumda. Ligde sıkı bir rekabet var. Takımlar arasındaki puan farkları düşük. Ancak buna rağmen sezon sonuna kadar lider kalacağımıza inanıyorum. Çünkü iyi bir takımız.

Beşiktaşlı Hasic'ten flaş sözler! "Şampiyonluk..."

- Bosna Hersek Milli Takımı'na çağrılmak çocukluk hayalimdi. Birkaç ay öncesine kadar sadece televizyondan izlediğim oyuncular ile birlikte idman yapıyordum. Ne yazık ki İran, Hollanda maçlarında sahaya çıkamadım çünkü kampa katıldığımın üçüncü gününde Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ancak ilerde oynama şansım olacaktır.

SON DAKİKA