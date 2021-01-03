Beşiktaşlı Aboubakar'ın annesinin cenazesindeki görüntüsü yürekleri yaktı!

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı.

Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde vefat eden annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı son yolculuğuna uğurladı. Aboubakar'ın cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

BANYODA DÜŞTÜĞÜ İÇİN HAYATINI KAYBETTİ

Kamerun basını, Afrikalı forvetin annesinin banyoda düştüğünü, acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Hastaneden ise Aboubakar'ın annesinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

SERGEN YALÇIN DÖNÜŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor galibiyetinin ardından Aboubakar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Aboubakar salı dönüyor, durumuna bakacağız." dedi.