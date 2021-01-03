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Beşiktaşlı Aboubakar'ın annesinin cenazesindeki görüntüsü yürekleri yaktı!

Geçtiğimiz günlerden annesini kaybeden Aboubakar ülkesi 'a gitmişti. Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Sosyal medyada birçok taraftar tarafından paylaşılan görüntü yürekleri yaktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 01:24 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 01:25
Beşiktaşlı Aboubakar'ın annesinin cenazesindeki görüntüsü yürekleri yaktı!

'ın yıldızı , hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı.

Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde vefat eden annesi 'ı son yolculuğuna uğurladı. Aboubakar'ın cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

BANYODA DÜŞTÜĞÜ İÇİN HAYATINI KAYBETTİ

basını, Afrikalı forvetin annesinin banyoda düştüğünü, acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Hastaneden ise Aboubakar'ın annesinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

SERGEN YALÇIN DÖNÜŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü , galibiyetinin ardından Aboubakar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Aboubakar salı dönüyor, durumuna bakacağız." dedi.

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