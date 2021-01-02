Sergen Yalçın: Futbol tiyatrodur

Sergen Yalçın: Benim oynatmak istediğim futbol aslında bu değil. Tribünde taraftar olsa, ben çok daha farklı bir oyun oynatacağım. Bunu sadece Beşiktaş için söylemiyorum, yüksek taraftarı olanlar için söylüyorum. Futbol bir tiyatro ve sahada olanlar da birer sanatçı. Tribüne gelen insanlar bunu izler ve memnun olurlarsa, sürekli gelirler. Mesela sinemaya gidiyorsunuz, çıkınca bir arkadaşınız soruyor 'Gitme, değmez' diyorsun. Beşiktaş maçından sonra taraftar birbirine sorduğunda '1-0 kazandık ama kötü oynadık. Gidilmez bu maçlara' dememeli. Biz şu anda seyircisiz maçlardan dolayı daha kontrollü oynuyoruz. Onlar tribüne geri döndüğünde her şey farklı olacak.

KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ

Camiamız kenetlenmiş durumda ve arkamızdalar, biz de onlara en iyisini vermek istiyoruz. Kazanmamız gerekiyorsa kazanmak için savaşacağız. Şu anda iyi bir pozisyona geldik. Aslında Beşiktaş'ın olması gereken pozisyon bu. Bundan aşağıda olduğunda problem vardır.. Büyük camialar için şampiyonluk normal bir hedef. Hedefimiz tepeyi görmek ama daha mesafe çok uzun. Sakatlıkların durumu önemli. Allah'tan yerine oynayabilecek oyuncularımız var da yerlerini doldurabiliyoruz.