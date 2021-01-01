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'a müjdesi! maçında forma giyebilecek

'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü 'la karşılaşacak 'a 'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı orta sahanın, 'ın görev vermesi halinde zorlu karşılaşmada forma giyebileceği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 13:57 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 14:13
Beşiktaş'a Josef de Souza müjdesi! Kayserispor maçında forma giyebilecek

'in 16. haftasında deplasmanına çıkacak 'ta hazırlıklar devam ediyor.

3 Ocak Pazar günü oynanadak kritik mücadele öncesi, siyah-beyazlılara 'dan sevinidirici haber geldi. A Spor'un haberine göre; sakatlığını atlatan 31 yaşındaki oyuncu maçta forma giyebilecek.

Beşiktaş'ın son oynadığı maçında sakatlanan Ghezzal'ın ise tedavisi sürüyor. kafilesine dahil edilecek Cezayirli oyuncu için son karar maç günü verilecek.

Sakatlıkları devam eden ve ise karşılaşmada görev yapamayacak.

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