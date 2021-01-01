Beşiktaş'a Josef de Souza müjdesi! Kayserispor maçında forma giyebilecek

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor.

3 Ocak Pazar günü oynanadak kritik mücadele öncesi, siyah-beyazlılara Josef de Souza'dan sevinidirici haber geldi. A Spor'un haberine göre; sakatlığını atlatan 31 yaşındaki oyuncu maçta forma giyebilecek.

Beşiktaş'ın son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Ghezzal'ın ise tedavisi sürüyor. Kayseri kafilesine dahil edilecek Cezayirli oyuncu için son karar maç günü verilecek.

Sakatlıkları devam eden Ljajic ve Gökhan Töre ise karşılaşmada görev yapamayacak.