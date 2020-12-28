Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta parola: Mutlak zafer! İşte Sivasspor maçı 11'i

'ta parola: Mutlak zafer! İşte maçı 11'i

Siyah-beyazlı takım, üst üste 3. galibiyetini alıp 2. sıraya çıkarak lider ile farkı 1’e indirmek amacında. Yol kazası istemeyen ’da ‘mutlak zafer’ tek parola. İşte karşılaşmaya dair detaylar ve mücadelenin muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 23:13 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta parola: Mutlak zafer! İşte Sivasspor maçı 11'i

Son iki maçını kazanıp yükselişe geçen , 'in 15. haftasında bugün 'ı ağırlayacak. Vodafone Park'taki maç 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Arka arkaya başarılı sonuçlarla taraftarını sevindirip 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen , Alanya'nın yenildiği haftada mutlak 3 puanla sahadan ayrılarak 2. sıraya yerleşip lider ile puan farkını 1'e indirmek amacında. Tüm planların galibiyet üzerine yapıldığı Beşiktaş'ta teknik direktör ve yönetimin oyunculara güveni tam. Öte yandan evindeki lig maçlarına kötü başlayan Beşiktaş, son 4 karşılaşmayı kazanmayı başardı.

ABOUBAKAR VE JOSEF YOK
Kendi sahasındaki ilk maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah- beyazlı takım sırasıyla Yeni 'yı 1-0, Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. Kara Kartal'da can sıkıcı konu ise iki önemli eksik... Annesinin vefatı nedeniyle bugün Kamerun'a gidecek olan forvet Vincent Aboubakar maçında görev alamayacak. Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen orta saha Josef de Souza da mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları henüz geçmeyen ile Adem Ljajic de takımlarını bugün yalnız bırakacak.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA!
Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Vida, sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Sivasspor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa 16. haftadaki Kayserispor maçında cezalı duruma düşecekler.

KARA KARTAL EVİNDE GERİDE
Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında Sivasspor'un üstünlüğü var. Beşiktaş, 13'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 14 lig maçında Sivas'ı 5 kez yendi 6 defa mağlup oldu; 3 karşılaşma da berabere bitti.

Taraflar arasındaki 28 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

UTKU YUVAKURAN GÖREVE HAZIR
Karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, kadroda yer alabilecek. Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kalede görev alan Utku, karantina süreci nedeniyle ve Ankaragücü lig maçlarıyla 'ndaki Tarsus İY sınavında forma giyememişti.

Beşiktaş, Sivas ile 29. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 28 lig maçında Beşiktaş 13, Sivas 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti, Beşiktaş'ın 38 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER!

BEŞİKTAŞ: ERSIN, ROISER, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, DORUKHAN, GHEZZAL, ATIBA, MENSAH, N'KOUDOU, LARIN

SİVASSPOR: SAMASSA, CANER, CAMARA, UĞUR, ZIYA, HAKAN, FAJR, ROBIN, CLAUDEMIR, YASIN, GRADEL

SON DAKİKA