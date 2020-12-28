Beşiktaş'ta parola: Mutlak zafer! İşte Sivasspor maçı 11'i

Son iki maçını kazanıp yükselişe geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında bugün Sivas'ı ağırlayacak. Vodafone Park'taki maç 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Arka arkaya başarılı sonuçlarla taraftarını sevindirip 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Kartal, Alanya'nın yenildiği haftada mutlak 3 puanla sahadan ayrılarak 2. sıraya yerleşip lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirmek amacında. Tüm planların galibiyet üzerine yapıldığı Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin oyunculara güveni tam. Öte yandan evindeki lig maçlarına kötü başlayan Beşiktaş, son 4 karşılaşmayı kazanmayı başardı.

ABOUBAKAR VE JOSEF YOK

Kendi sahasındaki ilk maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah- beyazlı takım sırasıyla Yeni Malatya'yı 1-0, Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. Kara Kartal'da can sıkıcı konu ise iki önemli eksik... Annesinin vefatı nedeniyle bugün Kamerun'a gidecek olan forvet Vincent Aboubakar Sivasspor maçında görev alamayacak. Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen orta saha Josef de Souza da mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları henüz geçmeyen Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımlarını bugün yalnız bırakacak.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA!

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Vida, sarı kart sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Sivasspor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa 16. haftadaki Kayserispor maçında cezalı duruma düşecekler.

KARA KARTAL EVİNDE GERİDE

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında Sivasspor'un üstünlüğü var. Beşiktaş, 13'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 14 lig maçında Sivas'ı 5 kez yendi 6 defa mağlup oldu; 3 karşılaşma da berabere bitti.

Taraflar arasındaki 28 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

UTKU YUVAKURAN GÖREVE HAZIR

Karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, kadroda yer alabilecek. Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kalede görev alan Utku, karantina süreci nedeniyle Erzurum ve Ankaragücü lig maçlarıyla Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İY sınavında forma giyememişti.

Beşiktaş, Sivas ile 29. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 28 lig maçında Beşiktaş 13, Sivas 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti, Beşiktaş'ın 38 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER!

BEŞİKTAŞ: ERSIN, ROISER, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, DORUKHAN, GHEZZAL, ATIBA, MENSAH, N'KOUDOU, LARIN

SİVASSPOR: SAMASSA, CANER, CAMARA, UĞUR, ZIYA, HAKAN, FAJR, ROBIN, CLAUDEMIR, YASIN, GRADEL