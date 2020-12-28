Beşiktaş'tan milli yıldız Kenan Karaman'a kanca
Gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek yabancı sınırı nedeniyle transferde Türk oyunculara yönelen Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde olan milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer listesine aldı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Kenan Karaman'ı, yöneticiler de teknik direktör Sergen Yalçın da takımda görmeyi çok istiyor" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş (BJK) transfer haberleri