Haberler Beşiktaş Ankaragücü - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan zirve yorumu! "Farkı kapatmak istiyoruz"

Ankaragücü - maçı öncesi 'dan zirve yorumu! "Farkı kapatmak istiyoruz"

'in 15. haftasında , deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların , açıklamalarda bulundu. Yalçın, "İyi oynayıp, zirveyle aramızdaki farkı kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 18:30 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 18:53
Ankaragücü - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan zirve yorumu! "Farkı kapatmak istiyoruz"

'in 15. haftasında , deplasmanda Ankragücü'ne konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların , açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Biz takımda as-yedek ayrımı yapmadık. Önümüzde zor bir periyot var. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Farklı oyuncuları kullanmak bundan sonra da olacak. Bugün 2 tane farklı oyuncu ile başlıyoruz. Bundan sonra 3-4 oyuncu, hatta 5 oyuncu rotasyona dahil olabilir.

İyi oynayıp, zirveyle aramızdaki farkı kapatmak istiyoruz.

Oyunun bölümlerinde her türlü varyasyonu yapan bir takım olmak istiyoruz. Bu bazen oluyor, bazen olmuyor. 10-15 dakikalık bölümlerde oyunlar değişebiliyor. Bugün iyi oyun oynayıp 3 puan almak istiyoruz.

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