Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın hedefi belirledi! "Ocak ve şubat ayında..."

hedefi belirledi! "Ocak ve şubat ayında..."

, 4-0'lık BB Erzurumspor maçının ardından yardımcıları ve bazı yöneticilerle durum değerlendirmesi yaptı. İşlerinin yeni başladığını belirten Yalçın, şampiyonluk için ocak ve şubat ayındaki maçlara dikkat çekti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:04 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:15
Sergen Yalçın hedefi belirledi! "Ocak ve şubat ayında..."

'in ilk haftalarındaki olumsuz görüntüsünün aksine son dönemde iyi bir çıkış yakalayan 'ta teknik direktör , daha yeni ayağa kalktıklarını belirterek yapılacak çok işlerinin olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın hedefi belirledi! "Ocak ve şubat ayında..."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri karşılaşmadan sonra hem yardımcılarıyla hem de bazı yöneticilerle durum değerlendirmesi yapan Yalçın'ın, özellikle ocak ve şubat ayında oynanacak maçların altını çizdiği belirlendi.

Sergen Yalçın hedefi belirledi! "Ocak ve şubat ayında..."

Milliyet'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı hocanın, "Puan kaybetmememiz gereken bazı müsabakalarda aldığımız kötü sonuçlar yüzünden hala istediğimiz puanda değiliz. Bizim arzu ettiğimiz hedefe ulaşmamız için Erzurumspor ile başlayan yeni bir galibiyet serisine daha ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.

Sergen Yalçın hedefi belirledi! "Ocak ve şubat ayında..."

'ın teknik patronu, 'de artık 3-4 günde bir maç oynama döneminin geldiğinin de altını çizdi.

Sergen Yalçın hedefi belirledi! "Ocak ve şubat ayında..."

"OCAK VE ŞUBATTA ÇOK ZOR MAÇLAR VAR"
Kadrodaki tüm oyuncuları hazır duruma getirmeye çalıştığını aktaran 'ın, "Ocak ve şubat aylarında çok zor maçlar var. Sadece bizim değil yarıştaki tüm rakiplerimizin zor maçları olacak. Lig sonunda ocak ve şubat aylarındaki maçlardan en az kayıpla çıkan takımlardan biri şampiyon olacak." ifadesini kullandığı belirtildi.

Sergen Yalçın hedefi belirledi! "Ocak ve şubat ayında..."

48 yaşındaki teknik adamın, "Bu zorlu süreçten en az kayıpla geçmek istiyorsak, kadrodaki hazır oyuncu sayısını daha da arttırmamız gerekiyor. O nedenle son iki maçta aynı isimleri oynatmak yerine farklı oyunculara şans verdik. Maça sonradan giren oyuncularla, ilk 11'de başlayan isimlerin aynı fizik kondisyon değerlerine sahip olması lazım. Hedeflerimize ulaşmak için herkesten maksimum verim almak zorundayız" dediği vurgulandı.

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