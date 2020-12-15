Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması! 1 oyuncu pozitif

Süper Lig'de haftayı Alanyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle puansız kapatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda 17 Aralık Perşembe günü sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı kulüp gerçekleştirilen corona virüsü test sonuçlarını resmi hesabından paylaşırken, 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

"Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."