Haberler Beşiktaş Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de derbi heyecanı! - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son dakika - derbisi haberleri... 'de bugün derbi heyecanı yaşanacak. Kadıköy'de Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Yükselen bir form grafiğine sahip olan sarı-lacivertliler bu seriyi sürdürmek isterken, siyah-beyazlı takım da kazanarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor. Her iki takımın da derbi maçı öncesi eksik oyuncuları mevcut. Fenerbahçe'de bu karşılaşmada, Nazım Sangare Mbwana Samatta, ve Valencia gibi isimler görev alamayacak. Beşiktaş'ta ise Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz. ve gibi önemli oyuncular yok. Futbolseverler, maç saati yaklaştıkça derbi ile ilgili bilgileri internette sıkça aratıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte derbiye dair tüm merak edilenler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 08:18
Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile 3 puan için sahaya çıkacak. Kritik mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı 29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Utku; Rosier, Necip, Montero, Rıdvan; Josef, Ghezzal, Atiba,Mensah, Larin; Aboubakar

Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner; Sosa, Gustavo, Pelkas, Ozan, Perotti; Cisse

Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LJAJIC KADRODA YOK!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Adem Ljajic'in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖKHAN GÖNÜL SEVİNCİ

'de sakatlığı bulunan maçına hazır. Teknik Direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde sahada yerini alacak.

Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SON MAÇ BEŞİKTAŞ'IN

ile rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı. Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlıların gollerini ve kaydetmişti.

Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE!

ile , 'de 352. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak derbi maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ 26 MAÇTA 5 KEZ...

, karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 26 derbiden sadece 5'ini galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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