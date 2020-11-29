Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş 3 puan için sahaya çıkacak. Kritik mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ Beşiktaş: Utku; Rosier, Necip, Montero, Rıdvan; Josef, Ghezzal, Atiba,Mensah, Larin; Aboubakar

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner; Sosa, Gustavo, Pelkas, Ozan, Perotti; Cisse

LJAJIC KADRODA YOK! Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Adem Ljajic'in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

GÖKHAN GÖNÜL SEVİNCİ Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Gökhan Gönül Beşiktaş maçına hazır. Teknik Direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde sahada yerini alacak.

SON MAÇ BEŞİKTAŞ'IN Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı. Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlıların gollerini Domagoj Vida ve Gökhan Gönül kaydetmişti.

ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE! Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 352. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak derbi maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.