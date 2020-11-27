Son dakika: Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Töre Fenerbahçe derbisinde yok!

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta, Gökhan Töre'den gelen kötü haber moralleri bozdu. Siyah-beyazlı kulüp, 25 Kasım'daki antrenmanda sakatlanan yıldız futbolcunun baldır adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Tedavisine başlanan Gökhan Töre'nin, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan MR görüntülemesinde, adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."