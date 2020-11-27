Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Töre Fenerbahçe derbisinde yok!

Son dakika: 'ta sakatlanan derbisinde yok!

Son dakika haberi: 'in 10. haftasında ile karşılaşacak 'a 'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Tecrübeli isim derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 15:33 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 15:51
Son dakika: Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Töre Fenerbahçe derbisinde yok!

'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü 'ye konuk olacak 'ta, 'den gelen kötü haber moralleri bozdu. Siyah-beyazlı kulüp, 'daki antrenmanda sakatlanan yıldız futbolcunun baldır adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Tedavisine başlanan Gökhan Töre'nin, derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan MR görüntülemesinde, adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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