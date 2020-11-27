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'ta 'dan flaş derbi kararı! Yıldız isim kadroda olmayacak

'in 10. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'ta teknik direktör sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirlerken, yıldız futbolcunun maç kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 09:22 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 10:01
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş derbi kararı! Yıldız isim kadroda olmayacak

'ta gözler tamamen derbisine çevrildi. Kadıköy'deki dev maçtan 3 puanla ayrılıp zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör bütün planları galibiyet üzerine kuruyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş derbi kararı! Yıldız isim kadroda olmayacak

Zorlu karşılaşma öncesi 'den 1 maçı eksik durumda olan , maçı kazanıp aradaki farkı iyice eritmek istiyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş derbi kararı! Yıldız isim kadroda olmayacak

Medipol Başakşehir maçında aldığı galibiyetle moral depolayan Kartal, yakaladığı bu ivmeyi derbisinde devam ettirmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş derbi kararı! Yıldız isim kadroda olmayacak

Teknik direktör derbi 11'ini büyük ölçüde netleştirirken, maç kadrosuyla ilgili kararlarını vermeye başladı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş derbi kararı! Yıldız isim kadroda olmayacak

ADEM LJAJIC KADRODA OLMAYACAK!
Milliyet'in haberine göre, corona virüsünü atlatan Welinton, N'Sakala ve Oğuzhan Özyakup'u yedek soyundurmayı planlayan Yalçın'ın Adem Ljajic'in maçı kadrosunda yer almayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş derbi kararı! Yıldız isim kadroda olmayacak

SAKATLIĞI NEDENİYLE ANTRENMANDA YER ALMADI!
'ın son antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almayan Adem Ljajic'i Kadıköy'e götürmeyeceği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş derbi kararı! Yıldız isim kadroda olmayacak

48 yaşındaki çalıştırıcı, karşısında fizik kondisyon açısından en hazır durumda olan futbolcuları sahaya sürmek istiyor.

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