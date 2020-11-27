Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş derbi kararı! Yıldız isim kadroda olmayacak

Beşiktaş'ta gözler tamamen Fenerbahçe derbisine çevrildi. Kadıköy'deki dev maçtan 3 puanla ayrılıp zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bütün planları galibiyet üzerine kuruyor.
Beşiktaş'ta gözler tamamen Fenerbahçe derbisine çevrildi. Kadıköy'deki dev maçtan 3 puanla ayrılıp zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bütün planları galibiyet üzerine kuruyor.
Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'den 1 maçı eksik durumda olan Beşiktaş, maçı kazanıp aradaki farkı iyice eritmek istiyor.
Medipol Başakşehir maçında aldığı galibiyetle moral depolayan Kartal, yakaladığı bu ivmeyi Fenerbahçe derbisinde devam ettirmeyi amaçlıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın derbi 11'ini büyük ölçüde netleştirirken, maç kadrosuyla ilgili kararlarını vermeye başladı.
ADEM LJAJIC KADRODA OLMAYACAK!
Milliyet'in haberine göre, corona virüsünü atlatan Welinton, N'Sakala ve Oğuzhan Özyakup'u yedek soyundurmayı planlayan Yalçın'ın Adem Ljajic'in Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacağı ifade edildi.
SAKATLIĞI NEDENİYLE ANTRENMANDA YER ALMADI!
Sergen Yalçın'ın son antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almayan Adem Ljajic'i Kadıköy'e götürmeyeceği kaydedildi.
48 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe karşısında fizik kondisyon açısından en hazır durumda olan futbolcuları sahaya sürmek istiyor.