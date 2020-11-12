Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta savunma çöktü! 3 ismin ardından Domagoj Vida'nın da corona virüsü testi pozitif çıktı

'ta savunma çöktü! 3 ismin ardından 'nın da corona virüsü testi pozitif çıktı

'ta daha önce corona virüsü testi pozitif çıkan 3 futbolcunun da defans hattından olduğu aktarılmıştı. Siyah-beyazlı takıma bir şok da Hırvat stoper Dmoagoj Vida'dan geldi. Tecrübeli oyuncu, ile oynanan karşılaşmanın devre arasından Covid-19 testi pozitif çıktığı için oyundan alındı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 07:56
Beşiktaş'ta savunma çöktü! 3 ismin ardından Domagoj Vida'nın da corona virüsü testi pozitif çıktı

'ta sıkıntı büyük... Ligde zor günler yaşayan siyah-beyazlılar bu kez de corana virüsü depremiyle sarsıldı. Savunmada yer alan oyunculardan N'Sakala ve Rosier ile Necip'in testlerinin pozitif çıkması takımda şok yaşanmasına neden olmuştu. Bir şok da -Hırvatistan maçı oynanırken geldi. Beşiktaş forması giyen Hırvat futbolcu 'nın da Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilirken, oyuncunun 'da karantinaya alındığı kaydedildi.

Öte yandan Welinton'un da Başakşehir maçında oynamayacak olması nedeniyle savunma adeta çökerken teknik direktör zorlu maç öncesinde defanstaki alternatifleri masaya yatırdı.

Yalçın'ın sağ bekte Atiba ya da Dorukhan'ı oynatacağı sol beki de Rıdvan'a teslim edeceği öğrenildi. Bu arada genç Erdoğan da bir alternatif olarak görülüyor.

BİZE ULAŞIN