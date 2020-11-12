Beşiktaş'ta savunma çöktü! 3 ismin ardından Domagoj Vida'nın da corona virüsü testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta sıkıntı büyük... Ligde zor günler yaşayan siyah-beyazlılar bu kez de corana virüsü depremiyle sarsıldı. Savunmada yer alan oyunculardan N'Sakala ve Rosier ile Necip'in testlerinin pozitif çıkması takımda şok yaşanmasına neden olmuştu. Bir şok da Türkiye-Hırvatistan maçı oynanırken geldi. Beşiktaş forması giyen Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın da Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilirken, oyuncunun İstanbul'da karantinaya alındığı kaydedildi.

Öte yandan Welinton'un da Başakşehir maçında oynamayacak olması nedeniyle savunma adeta çökerken teknik direktör Sergen Yalçın zorlu maç öncesinde defanstaki alternatifleri masaya yatırdı.

Yalçın'ın sağ bekte Atiba ya da Dorukhan'ı oynatacağı sol beki de Rıdvan'a teslim edeceği öğrenildi. Bu arada genç Erdoğan da bir alternatif olarak görülüyor.