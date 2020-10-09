Avukat Sami Dinç: Abdullah Avcı'ya ücret ödenmedi

Beşiktaş Kulübü, 29 Ocak 2020'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshedip takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmişti.

Abdullah Avcı'nın sözleşme feshinin ardından Beşiktaş'tan para almaya devam ettiği iddia edilmişti. Bu konuyla ilgili Avcı'nın avukatı Sami Dinç'ten flaş bir açıklama geldi.

Abdullah Avcı hakkında çıkan iddiaları sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yalanlayan Dinç, "Müvekkil teknik adamın işine son verildiği 29.01.2020 tarihinden bu yana fesih sonrasındaki döneme ilişkin olarak Beşiktaş tarafından müvekkil teknik adama hiçbir ücret ödenmemiştir." ifadesini kullandı.

İşte o açıklama:



