Haberler Beşiktaş Avukat Sami Dinç: Abdullah Avcı'ya ücret ödenmedi

Avukat : 'ya ücret ödenmedi

'ın eski teknik direktörü 'nın avukatı , müvekkilinin siyah-beyazlı kulüpten para almaya devam ettiği şeklindeki haberleri yalanladı. Dinç, yaptığı açıklamada, "Fesih sonrası döneme ilişkin olarak Beşiktaş tarafından müvekkil teknik adama hiçbir ücret ödenmemiştir" ifadesini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 14:27
Avukat Sami Dinç: Abdullah Avcı'ya ücret ödenmedi

Kulübü, 29 Ocak 2020'de 'nın sözleşmesini feshedip takımın başına 'ı getirmişti.

Abdullah Avcı'nın sözleşme feshinin ardından Beşiktaş'tan para almaya devam ettiği iddia edilmişti. Bu konuyla ilgili Avcı'nın avukatı 'ten flaş bir açıklama geldi.

Abdullah Avcı hakkında çıkan iddiaları yaptığı açıklamayla yalanlayan Dinç, "Müvekkil teknik adamın işine son verildiği 29.01.2020 tarihinden bu yana fesih sonrasındaki döneme ilişkin olarak Beşiktaş tarafından müvekkil teknik adama hiçbir ücret ödenmemiştir." ifadesini kullandı.

İşte o açıklama:


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