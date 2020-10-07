Kasımpaşalı futbolcudan transfer itirafı! "Beşiktaş'ı çok bekledim"

Kasımpaşa'nın yeni transferlerinden Ahmet Oğuz, transfer süreci, hedefleri, milli takım ve Galatasaray maçı hakkında flaş açıklamalar yaptı.

"DAHA FAZLA OYALANMAK İSTEMEDİM"

Radyospor'a konuşan tecrübeli sağ bek, "Beşiktaş'a transferin gündemdeydi. Kasımpaşa ile imzaladın. Transfer sürecin nasıl gelişti?" sorusuna, Transferden önce ben çok bekledim. Beşiktaş'ı bekledim. Onlardan haber gelmesini bekledim fakat; süreç çok uzadı. Birçok isim geçti Beşiktaş için ve olmadı. Daha fazla oyalanmak da istemedim. Bir gün Kasımpaşa'dan telefon geldi. Ben de çok memnun olacağımı söyledim. Kasımpaşa'yı biliyorum. Çok güzel bir kulüp. Ben de Kasımpaşa da transfer için istekli olunca imzaladım. Beşiktaş için üzüldüm mü? Kasımpaşa'ya imza attığım için çok mutluyum" şeklinde cevap verdi.

"G.SARAY MAÇINI FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçla ilgili de konuşan Ahmet Oğuz, "Hafta boyunca rakibe iyi çalıştık. Galatasaray maçını farklı kazanabilirdik. 1-0 bitti. Ama 3-0 da kazansak 3 puan alacaktık. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

"YUSUF'UN TELEFONLARI SUSMADI!"

Yusuf Erdoğan'ın G.Saray'a attığı golü de yorumlayan Ahmet Oğuz, takım arkadaşının maçtan sonra tebrik telefonları aldığını söyledi. Ahmet, "Yusuf Erdoğan müthiş bir gol attı. Bu haftanın değil, belki de sezonun gollerinden biri oldu. Ondan önce Kevin Varga da gol atmıştı. Bu iki golün sezon sonuna kadar yarışma durumu var bence. Yusuf'un maçtan sonra telefonları hiç susmadı. Ben de 'Yeter kardeşim artık. Kapat artık telefonları' dedim (gülerek). Hakikaten güzel bir gol oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.