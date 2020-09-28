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'a şoku! Haksız fesih iddiası sonrası flaş talep

ekiplerinden , sözleşmesini feshederek 'a transfer olan 'nın fesihinin haksız olduğunu iddia etti ve Brezilyalı futbolcuyu takıma geri çağırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:11 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:54
Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! Haksız fesih iddiası sonrası flaş talep

Fenerbahçe'den 12 milyon euro karşılığında 'ye transfer olan , ekibinde geçirdiği 2 sezonun ardından maaşını 6 ay alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshederek ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varmıştı.

Siyah beyazlıların serbest oyuncu olarak transfer ettiği Brezilyalı futbolcunun tüm ödemelerinin yapıldığı halde haksız fesih yaptığını iddia eden Al Ahli Kulübü, lisans için gereken evrakları göndermeyerek dava açılacağını duyurmuştu.

GERİ ÇAĞRILDI!

NtvSpor'un haberine göre; Al Ahli, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu takıma geri çağırdı.

Suudi ekibi ile Josef de Souza arasında herhangi bir uzlaşmaya varılamaması durumunda Beşiktaş yönetimi, tecrübeli futbolcuyla yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.

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