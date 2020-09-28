Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! Haksız fesih iddiası sonrası flaş talep

Fenerbahçe'den 12 milyon euro karşılığında Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, Suudi Arabistan ekibinde geçirdiği 2 sezonun ardından maaşını 6 ay alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshederek Beşiktaş ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varmıştı.

Siyah beyazlıların serbest oyuncu olarak transfer ettiği Brezilyalı futbolcunun tüm ödemelerinin yapıldığı halde haksız fesih yaptığını iddia eden Al Ahli Kulübü, lisans için gereken evrakları göndermeyerek dava açılacağını duyurmuştu.

GERİ ÇAĞRILDI!

NtvSpor'un haberine göre; Al Ahli, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu takıma geri çağırdı.

Suudi ekibi ile Josef de Souza arasında herhangi bir uzlaşmaya varılamaması durumunda Beşiktaş yönetimi, tecrübeli futbolcuyla yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.