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Son dakika haberi: 'ın yeni transferi 'a geldi

Son dakika haberi: Forvet arayışları kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar'ın yeni transferi , 'a geldi. Transfer kısa süre içerisinde açıklanacak. İşte ilk görüntüler ve tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 00:55 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 01:29
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar İstanbul'a geldi

Golcü arayışlarına hız veren , eski oyuncusu 'ı kadrosuna kattı. Siyah beyazlıların yeni transferi Vincent Aboubakar, 'a geldi.

Portekiz'in Porto kentinden kalkan özel uçakla saat 00.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Aboubakar'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Daha önce de kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Aboubakar, "Bırakmam Seni" tişörtüyle basın mensuplarına kartal pozu verdi ve havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru hareket etti.

28 yaşındaki Kamerunlu golcünün yarın sağlık kontrollerinden sorunsuz geçmesi halinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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