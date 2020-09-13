"Hocam senin için kazanacağız"

Beşiktaş'ta bugün oynanacak Trabzonspor derbisi öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'da koronavirüse rastlanması moralleri bozdu ancak bir yandan da takımı ateşledi. Dün sabah derbinin son idmanını gerçekleştiren futbolcuların, antrenman sonrası Sergen Yalçın'la video konferans yöntemiyle görüştükleri bildirildi. Yaklaşık 5 dakika süren mini toplantıda usta hocanın "Size güveniyorum. Sahada olmasam bile manevi olarak yanınızda olacağım. Maçı kazanırsak sezona 2 kat moralle başlarız" dediği kaydedildi.

MAÇ ÖNCESİ DE GÖRÜŞECEK

Başta Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Necip olmak üzere konuşmalar yapan Beşiktaşlı futbolcuların da usta çalıştırıcıya geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu öğrenildi. Ardından da "Bu maçı senin için kazanacağız hocam. Sana geçmiş olsun hediyesi olarak 3 puanı getireceğiz" diyerek zafer sözü verdikleri gelen haberler arasında. Öte yandan Sergen Yalçın'ın karşılaşma öncesi de benzer şekilde oyunculara bir motivasyon konuşması yapacağı belirtildi.

MONTERO YOK, LJAJIC KADRODA

Siyah-beyazlı takım, dün öğleden sonra derbi için Trabzon'a hareket etti. Sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta Cyle Larin ile Adem Ljajic ise kadroya dahil edildi. Siyahbeyazlıların kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin.