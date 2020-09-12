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Haberler Beşiktaş Larin ve Ljajic müjdesi

Larin ve Ljajic müjdesi

Sakatlıkları bulunan Cyle Larin ve dün takıma katıldı. İki yıldız derbide forma giyebilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:59 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Larin ve Ljajic müjdesi

Tarın oynanacak maçı öncesi iki oyuncusundan 'a iyi haber geldi. Pandemi döneminden bu yana sürekli olarak sakatlık haberleriyle gündeme gelen ve istikrarlı forma şansı bulamayan ve günler öncesinde resmi siteden sakatlandığı bilgisi verilen Cyle Larin dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. İki oyuncunun antrenmanda takımla birlikte çalışması teknik heyetin elini güçlendirdi. Ljajic ve Larin, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Trabzonspor deplasmanında forma giyebilecek.