Fatih Avşar’dan rekor bağış

Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" yardım kampanyasının ikincisinde Başkan Çebi'den sonra yönetim içerisinden en yüksek bağışı Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar oldu. Avşar, 1 milyon 100 Bin TL ile rekor bağışa imza atarken, "Bu dönemde tüm Beşiktaş sevdalıları gibi ben de taşın altına elimi koymak istedim" dedi.

KARTALLAR UÇUYOR

Beşiktaş, derbi karşılaşması için bugün Trabzon'a gidiyor. Trabzonspor maçı için bugün saat 11.00'deki antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak olan Beşiktaş, saat 17.00'de özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon'a hareket edecek ardından kampa girecek.