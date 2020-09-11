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Haberler Fenerbahçe Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 2. Kalinic vakası! Transferde Saponjic kapışması...

ve 'de 2. Kalinic vakası! Transferde Saponjic kapışması...

ve 'nin, kısa süre öncesine kadar Atletico Madrid'de forma giyen Nikola Kalinic için kıran kırana savaşı verdiği biliniyordu. Hırvat forvetin ardından 2. transfer derbisi, için yaşanıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 23:58 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:00
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 2. Kalinic vakası! Transferde Saponjic kapışması...

Süper Lig'in iki devi ve , transferde de rakip olmaya devam ediyor. Daha önce Kalinic için karşı karşıya gelen kulüpler, bu kez yine Atletico Madrid'de bulunan için devreye girdi.

Aktarılan bilgilere göre Simeone'nin çok güvendiği ancak kadroda yer vermediği futbocu için her iki kulüp de devreye girdi. Oyuncuyu sahada neredeyse hiç değerlendirmeyen Atletico'nun, için kontratını feshedebileceği iddia edildi.

2022'ye dek Atletico Madrid ile sözleşmesi bulunmasına karşın ayrılmak istediği dile getirilen Saponjic'in de, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisinden memnun olduğu ve her iki kulübü de değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

Ivan Saponjic, kariyeri boyunca 152 müsabakada rol alırken 32 gol 7 asist üretti.