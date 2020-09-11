Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 2. Kalinic vakası! Transferde Saponjic kapışması...

Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferde de rakip olmaya devam ediyor. Daha önce Kalinic için karşı karşıya gelen kulüpler, bu kez yine Atletico Madrid'de bulunan Ivan Saponjic için devreye girdi.



Aktarılan bilgilere göre Simeone'nin çok güvendiği ancak kadroda yer vermediği futbocu için her iki kulüp de devreye girdi. Oyuncuyu sahada neredeyse hiç değerlendirmeyen Atletico'nun, transfer için kontratını feshedebileceği iddia edildi.

2022'ye dek Atletico Madrid ile sözleşmesi bulunmasına karşın ayrılmak istediği dile getirilen Saponjic'in de, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisinden memnun olduğu ve her iki kulübü de değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

Ivan Saponjic, kariyeri boyunca 152 müsabakada rol alırken 32 gol 7 asist üretti.