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10 Eylül 2020, Perşembe
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Töre imzaya kaldı

Töre imzaya kaldı

Malatyaspor ile sözleşmesini cebinden 400 bin euro vererek fesheden ’nin menajeri dün Ümraniye’ye geldi, imzalar an meselesi!

'ın eski oyuncularından , yeniden siyah-beyazlı formayı giymek için geri sayıma geçti. Beşiktaş'a dönmek adına 400 bin euro'yu kendi cebinden ödeyerek Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, eski takımına dönmek için adeta sabırsızlanıyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, önceki gün siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Dün de tecrübeli oyuncunun menajeri, siyahbeyazlı takımın yöneticiler ile görüşmek üzere Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Beşiktaş'ın bu görüşmede Gökhan Töre'ye net maaşı düşük olan maç başı ücretli sözleşme sunduğu öğrenildi. Tarafların prensip anlaşması vardıkları ifade edilirken, Gökhan Töre'nin bugün en geç yarın resmi sözleşmeyi imzalayarak yeniden Beşiktaş formasıyla ter dökeceği ifade edildi.

120
28 yaşındaki tecrübeli oyuncu Beşiktaş formasıyla daha önce 120 resmi maçta görev aldı. 19 gol atan Töre, 29 da asist yaparak takımına önemli bir katkı sağladı.

71
Bugüne kadar profesyonel kulüp kariyerinde toplam 232 resmi maça çıkan Gökhan Töre, bu periyotta 29 gol atarken, 42 de asist yaptı ve 71 gole direkt olarak katkı yaptı.

  1. 10.9.2020
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