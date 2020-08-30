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30 Ağustos 2020, Pazar
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bombayı patlatıyor! 'un geliş tarihi...

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Davide Santon'un geliş tarihi...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar Gökhan Gönül'ün yerine getireceği sağ bekini buldu! Kara Kartal, PAOK maçında bu bölgede Lens'i denemiş ancak verim alamamıştı. Maçın ardından çalışmalarını sıklaştıran siyah beyazlıların, 'a formayı emanet etmek istediği ifade edilirken, İtalyanlar transfere dair önemli bir tarih verdi! İşte detaylar.... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

sağ bek pozisyonunu tecrübe abidesi bir isimle dormanın eşiğinde... İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Roma'da forma giyen , siyah beyazlı formayı giymeye çok yakın.

Kara Kartal, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Maçın ardından takım içindeki eksikleri analiz eden Sergen Yalçın'ın, yönetimden sağ bek istediğini biliniyordu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, Davide Santon ismine yöneldi.

İtalyan savunmacı ile neredeyse anlaşma noktasına gelen Beşiktaş'ın, oyuncuyu kadrosuna katacağı tahmini sürecin de belli olduğu ortaya çıktı.

Çizme basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Davide Santon transferini önümüdeki hafta sonlandırabilir ve yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirtebilir.

  1. 30.08.2020
  2. Güncelleme: 30.08.2020 16:07
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