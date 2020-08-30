Beşiktaş bombayı patlatıyor! Davide Santon'un geliş tarihi...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar Gökhan Gönül'ün yerine getireceği sağ bekini buldu! Kara Kartal, PAOK maçında bu bölgede Lens'i denemiş ancak verim alamamıştı. Maçın ardından çalışmalarını sıklaştıran siyah beyazlıların, Davide Santon'a formayı emanet etmek istediği ifade edilirken, İtalyanlar transfere dair önemli bir tarih verdi! İşte detaylar.... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş sağ bek pozisyonunu tecrübe abidesi bir isimle dormanın eşiğinde... İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Roma'da forma giyen Davide Santon, siyah beyazlı formayı giymeye çok yakın.
Kara Kartal, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Maçın ardından takım içindeki eksikleri analiz eden Sergen Yalçın'ın, yönetimden sağ bek istediğini biliniyordu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, Davide Santon ismine yöneldi.
İtalyan savunmacı ile neredeyse anlaşma noktasına gelen Beşiktaş'ın, oyuncuyu kadrosuna katacağı tahmini sürecin de belli olduğu ortaya çıktı.
Çizme basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Davide Santon transferini önümüdeki hafta sonlandırabilir ve yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirtebilir.
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 16:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Davide Santon'un geliş tarihi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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