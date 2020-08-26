Ferreira: Bu turu hak ettik

PAOK Teknik Direktörü Abel Ferreira, 90 dakika bitiminde mutluydu. Portekizli çalıştırıcı "Maça çok iyi başladık. Hücum preste kaptığımız toplarla etkili olduk. Lens bir kanat oyuncusu. Onun arkasında boşluklar bulacağımızı biliyorduk. Öyle de oldu. Turu hak ettik" dedi. Abel Ferreira, Beşiktaş gibi güçlü bir rakibi eledikleri için mutlu olduklarını söyledi.