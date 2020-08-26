Ferreira: Bu turu hak ettik
PAOK Teknik Direktörü Abel Ferreira, 90 dakika bitiminde mutluydu.
PAOK Teknik Direktörü Abel Ferreira, 90 dakika bitiminde mutluydu. Portekizli çalıştırıcı "Maça çok iyi başladık. Hücum preste kaptığımız toplarla etkili olduk. Lens bir kanat oyuncusu. Onun arkasında boşluklar bulacağımızı biliyorduk. Öyle de oldu. Turu hak ettik" dedi. Abel Ferreira, Beşiktaş gibi güçlü bir rakibi eledikleri için mutlu olduklarını söyledi.
- 26.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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