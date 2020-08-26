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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Ferreira: Bu turu hak ettik

Ferreira: Bu turu hak ettik

, 90 dakika bitiminde mutluydu.

, 90 dakika bitiminde mutluydu. Portekizli çalıştırıcı "Maça çok iyi başladık. Hücum preste kaptığımız toplarla etkili olduk. Lens bir kanat oyuncusu. Onun arkasında boşluklar bulacağımızı biliyorduk. Öyle de oldu. Turu hak ettik" dedi. Abel Ferreira, gibi güçlü bir rakibi eledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

  1. 26.8.2020
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