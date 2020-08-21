Modeste tedaviye - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Modeste tedaviye

Modeste tedaviye

Modeste tedaviye

ile adı anılan 'nin diz sakatlığının yeniden nüksetme riski olduğu açıklandı.

ile adı anılan 'nin diz sakatlığının yeniden nüksetme riski olduğu açıklandı. Fransız L'Equipe ve Alman Kicker, FC Köln'ün Donaueschingen'deki antrenmanlarına katılmak yerine Afrikalı oyuncu tedavi görmesi için Münih'e gönderildiğini yazdı. Dizinden yeniden sakatlanma riski bulunan 32 yaşındaki oyuncunun riske edilmemesi kararı alındı.
  1. 21.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Modeste tedaviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA