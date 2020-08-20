Yunanistan'da yüksek riskli maç!
25 Ağustos'ta oynanacak PAOK-Beşiktaş karşılaşmasına, Yunanistan cephesi adeta milli mesele gibi davranıyor. Maçın Yunanistan'da şifresiz olarak yayınlanması için Başkan Savvidis özel başvuru yaptı.
25 Ağustos'ta oynanacak PAOK-Beşiktaş karşılaşmasına, Yunanistan cephesi adeta milli mesele gibi davranıyor. Maçın Yunanistan'da şifresiz olarak yayınlanması için Başkan Savvidis özel başvuru yaptı. UEFA karşılaşmayı "yüksek riskli maç" olarak değerlendirdi, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Yunan yetkilileri uyardı. Yunanistan, Beşiktaş kafilesinin korunması için olağanüstü önlemler aldı. Siyah- beyazlıların konaklayacağı otelin önünde ve takımın otel ile stada gidiş yolları üzerinden yüksek riske uyan önlemler alındı.
İTALYAN DOVERİ YÖNETECEK
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK ile 25 Ağustos Salı günü Yuyanistan deplasmanonda yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Toumba Stadı'ndaki mücadelede Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, twitter'dan yaptığı paylaşımla PAOK-Beşiktaş mücadelenin yayınlanacağı kanalı duydu. Kasapoğlu, paylaşımında "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 Ağustos'ta PAOK ile oynayacağı maç Kanal D'de yayınlanacak. Temsilcimiz Besiktaş'a yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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