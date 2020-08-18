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18 Ağustos 2020, Salı
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karşılığında Lens

Gökhan Töre karşılığında Lens

'ın kadrosunda görmek istediği oyunculardan biri olan karşılığında 'la pazarlıklarını sürdürüyor. , Lens'in yanında bir isim daha önerdi ve Töre'yi istedi.

'ın kadrosunda görmek istediği oyunculardan biri olan karşılığında Y. Malatyaspor'la pazarlıklarını sürdürüyor. , Lens'in yanında bir isim daha önerdi ve Töre'yi istedi. Töre, Beşiktaş'a dönmek için takamıyla idmanlara çıkmıyor. Malatya ise Lens ve önerilen diğer oyuncu için 'evet' demesine rağmen, Hollandalı oyuncunun maaşının bir kısmının Beşiktaş tarafından ödenmesini istiyor. Beşiktaş en azından yüzde 50/50 derken, Malatya ise Lens'in maaşının yüzde 70'inin ödenmesini talep ediyor.
  1. 18.8.2020
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