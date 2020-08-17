Galatasaray'ın mesajlarına kızdı Beşiktaş'a verdi! İşte Mensah transferinin perde arkası - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Galatasaray'ın mesajlarına kızdı 'a verdi! İşte Mensah transferinin perde arkası

Galatasaray'ın mesajlarına kızdı Beşiktaş'a verdi! İşte Mensah transferinin perde arkası

Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar’ın kendisinden habersiz şekilde oyuncuya mesaj atarak ikna etmeye çalıştığını öğrenen Başkanı , Ganalı orta sahayı 'a kiralama kararı aldı.

Ezeli rakipler ve G.Saray'ın transferi için yarış halinde olduğu Bernard Mensah'ta kazanan siyah-beyazlılar oldu. Uzun bir süredir ile pazarlık halinde olan Beşiktaş yönetimi, oyuncunun da kendilerini istemesiyle bir adım öne geçse de cephesini ikna eden başka bir olay oldu… İşte transferin perde arkasında yaşananlar:

GALATASARAY 1.7 MİLYON EURO VERDİ
Beşiktaş ile anlaşan Mensah'ı Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, mesaj atarak kendilerine gelmesi için ikna etmeye çalıştı. Hanedar, 1.7 milyon Euro teklif yaptığı Ganalı orta sahadan, kendilerini beklemesini istedi. Mensah, bu mesajları Kayserispor Başkanı 'na bildirdi. Kendilerinden habersiz olarak oyuncuyla iletişime geçilmesine kızan Gözbaşı da Galatasaray'ın bu tavrına tepki gösterdi ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

ALBAYRAK SON BİR HAMLE YAPTI AMA...
Siyah-beyazlılarda ise transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, temmuz ayında Kayseri'ye giderek süreci doğrudan Berna Gözbaşı ile görüşerek başlatmıştı. Gözbaşı, Mensah'ın kendisine G.Saray ile ilgili durumu bildirmesi sonrası Ganalı orta sahayı Beşiktaş'a verme kararı aldı. G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, önceki gün Kayseri Başkanı'nı aradı ancak beklediği yanıtını alamadı. Gözbaşı'nın yakın çevresine ise, "Beşiktaş'a verilmiş sözümüz var. Artık G.Saray 10 milyon Euro dese bile olmaz" dediği öğrenildi.

KİRALAMA BEDELİ 500 BİN EURO
Beşiktaş'ta oynama arzusu geçmişe dayanan Mensah, bugün 'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan imzayı atacak. Yıllık 1.2 milyon Euro garanti para + 100 bin Euro bonus alacak olan deneyimli isim için kulübüne 500 bin Euro kiralama bedeli ödenecek ve 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ın elinde bulunacak.

  1. 17.08.2020
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