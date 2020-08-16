Danny Welbeck bombası! Beşiktaş'a önerildi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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bombası! devine önerildi

Danny Welbeck bombası! Süper Lig devine önerildi

Santrfor arayışlarına son sürat devam eden 'a flaş bir öneri geldi. Golcü listesinde birçok isim bulunan ve nokta atışı bir yapmak isteyen siyah-beyazlılara İngiliz golcü önerildi.

'ın Lille'e olmasının ardından takıma doğrudan katkı sağlayacak bir takviye yapmak isteyen 'ta hareketlilik sürüyor. Menajerler, nokta atışı bir santrforla kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı takımın kapısını aşındırmaya devam ediyor. Kara-Kartal'da son olarak gündeme gelen isim İngiliz golcü oldu. Spor'un haberine göre, Watford forması giyen golcü futbolcu menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.

KARARI SERGEN YALÇIN VERECEK!
Beşiktaş Başkanı yaptığı açıklamasında teknik direktör 'ın istemediği hiçbir oyuncuyu transfer etmeyeceklerinin altını çizmişti ve bu yüzden Balotelli'nin siyah-beyazlı takıma transferi gerçekleşmedi. Siyah-beyazlı yönetim, başarılı teknik adamın raporuna göre, Danny Welbeck hakkında yol haritasını çizecek.

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Danny Welbeck'in ismi ile olan sözleşmesi sona erdiği dönem ile ciddi şekilde anılmıştı ancak 29 yaşındaki futbolcu tercihini Watford'dan yana yaptı.

Watford'un küme düşmesinin ardından takım arayışlarına başlayan yıldız futbolcunun 'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

  1. 16.08.2020
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