Danny Welbeck bombası! Süper Lig devine önerildi
Santrfor arayışlarına son sürat devam eden Beşiktaş'a flaş bir öneri geldi. Golcü listesinde birçok isim bulunan ve nokta atışı bir transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılara İngiliz golcü Danny Welbeck önerildi.
Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından takıma doğrudan katkı sağlayacak bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Menajerler, nokta atışı bir santrforla kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı takımın kapısını aşındırmaya devam ediyor. Kara-Kartal'da son olarak gündeme gelen isim İngiliz golcü Danny Welbeck oldu. TRT Spor'un haberine göre, Watford forması giyen golcü futbolcu menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.
KARARI SERGEN YALÇIN VERECEK!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın istemediği hiçbir oyuncuyu transfer etmeyeceklerinin altını çizmişti ve bu yüzden Balotelli'nin siyah-beyazlı takıma transferi gerçekleşmedi. Siyah-beyazlı yönetim, başarılı teknik adamın raporuna göre, Danny Welbeck hakkında yol haritasını çizecek.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ!
Danny Welbeck'in ismi Arsenal ile olan sözleşmesi sona erdiği dönem Galatasaray ile ciddi şekilde anılmıştı ancak 29 yaşındaki futbolcu tercihini Watford'dan yana yaptı.
Watford'un küme düşmesinin ardından takım arayışlarına başlayan yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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