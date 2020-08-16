Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Gökhan Töre Beşiktaş'ı istiyor
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ismi Beşiktaş'la anılan Gökhan Töre hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Töre'nin Beşiktaş'a gitmek istediğini belirten Gevrek, siyah-beyazlı kulüpten cazip bir teklif gelmesi halinde transfere izin vereceklerini söyledi.
Son dönemde eski takımı Beşiktaş'la ismi anılan Gökhan Töre için Yeni Malatya cephesinden ilk açıklama geldi. Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre-Beşiktaş flörtüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"GÖKHAN TÖRE BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR"
TRT Spor'a konuşan Gevrek, "Gökhan Töre Beşiktaş'a gitmek istiyor ancak şu ana kadar resmi teklif gelmedi. Gitmek isterse yardımcı oluruz ama bizim de beklentimiz olacak, bonservis beklentimiz olacak. Gidecekse, bonservis karşılığı gitmesi lazım" ifadesini kullandı.
- 16.08.2020
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- Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Gökhan Töre Beşiktaş'ı istiyor
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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