Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Gökhan Töre Beşiktaş'ı istiyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a gidecek mi? Başkan resmen açıkladı!

Başkanı : 'ı istiyor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Gökhan Töre Beşiktaş'ı istiyor

Başkanı , ismi 'la anılan hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Töre'nin Beşiktaş'a gitmek istediğini belirten Gevrek, siyah-beyazlı kulüpten cazip bir teklif gelmesi halinde transfere izin vereceklerini söyledi.

Son dönemde eski takımı 'la ismi anılan için Yeni Malatya cephesinden ilk açıklama geldi. Sarı-siyahlı kulübün başkanı , Gökhan Töre-Beşiktaş flörtüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GÖKHAN TÖRE BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR"
Spor'a konuşan Gevrek, "Gökhan Töre Beşiktaş'a gitmek istiyor ancak şu ana kadar resmi teklif gelmedi. Gitmek isterse yardımcı oluruz ama bizim de beklentimiz olacak, bonservis beklentimiz olacak. Gidecekse, bonservis karşılığı gitmesi lazım" ifadesini kullandı.

  1. 16.08.2020
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