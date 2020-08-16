Beşiktaş Gökhan Akkan transferinde sona geldi!

Kalesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan için girişimlerini sürdürüyordu. Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, bu transferi bitirmeye yakın. Yönetim, Karadeniz ekibiyle genç kaleci için masaya oturacak.

Karadeniz temsilcisi ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kaleci 2019-2020 sezonunda 26 maçta forma giydi ve kalesinde 45 gol gördü. Kariyerini Sincan Belediye altyapısında başlayan Gökhan Akkan, sırasıyla Osmanlıspor ve Ankaragücü altyapılarında forma giydikten sonra Ankaragücü A takımına yükseldi. Başarılı eldiven 2015 yazında da Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon corona virüsü nedeniyle verilen arada Alman kaleci Loris Karius kiralık sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Kalan maçlarda ise siyah-beyazlıların 19 yaşındaki genç eldiveni Ersin Destanoğlu görev yapmıştı.