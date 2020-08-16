Beşiktaş Gökhan Akkan transferinde sona geldi!
Kaleye takviye arayışında olan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlı ekibin bu transferi bitirmeye yakın olduğu iddia edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Kalesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan için girişimlerini sürdürüyordu. Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, bu transferi bitirmeye yakın. Yönetim, Karadeniz ekibiyle genç kaleci için masaya oturacak.
Karadeniz temsilcisi ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kaleci 2019-2020 sezonunda 26 maçta forma giydi ve kalesinde 45 gol gördü. Kariyerini Sincan Belediye altyapısında başlayan Gökhan Akkan, sırasıyla Osmanlıspor ve Ankaragücü altyapılarında forma giydikten sonra Ankaragücü A takımına yükseldi. Başarılı eldiven 2015 yazında da Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.
Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon corona virüsü nedeniyle verilen arada Alman kaleci Loris Karius kiralık sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Kalan maçlarda ise siyah-beyazlıların 19 yaşındaki genç eldiveni Ersin Destanoğlu görev yapmıştı.
- 16.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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