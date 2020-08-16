Beşiktaş Gökhan Akkan transferinde sona geldi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş kaleci transferinde sona geldi!

transferinde sona geldi!

Beşiktaş Gökhan Akkan transferinde sona geldi!

Kaleye takviye arayışında olan , 'un 25 yaşındaki file bekçisi için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlı ekibin bu transferi bitirmeye yakın olduğu iddia edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Kalesine takviye yapmak isteyen , bir süredir forması giyen için girişimlerini sürdürüyordu. Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, bu transferi bitirmeye yakın. Yönetim, ekibiyle genç kaleci için masaya oturacak.

Karadeniz temsilcisi ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kaleci 2019-2020 sezonunda 26 maçta forma giydi ve kalesinde 45 gol gördü. Kariyerini Sincan Belediye altyapısında başlayan Gökhan Akkan, sırasıyla ve Ankaragücü altyapılarında forma giydikten sonra Ankaragücü A takımına yükseldi. Başarılı eldiven 2015 yazında da Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon corona virüsü nedeniyle verilen arada Alman kaleci Loris Karius kiralık sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Kalan maçlarda ise siyah-beyazlıların 19 yaşındaki genç eldiveni Ersin Destanoğlu görev yapmıştı.

  1. 16.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Gökhan Akkan transferinde sona geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA