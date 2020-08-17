Mensah İstanbul'da!

Beşiktaş ile anlaşan Bernard Mensah, İstanbul'a geldi. Kayseri'den İstanbul Havalimanı'na eşi ve çocuklarıyla gelen Ganalı futbolcunun üzerinde, Beşiktaş Kulübü'nün "Bırakmam Seni" kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkati çekti. Bu arada havalimanında bulunan bazı siyah-beyazlı taraftarlar Mensah'a yoğun ilgi gösterirken, futbolcuyla fotoğraf çektirdiler. 25 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.