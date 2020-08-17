Mensah İstanbul'da!
Kayserispor'a veda eden Ganalı yıldız, dün akşam ailesiyle birlikte Beşiktaş için İstanbul'a geldi. İmzalar bugünkü sağlık kontrolleri sonrasında atılacak.
Beşiktaş ile anlaşan Bernard Mensah, İstanbul'a geldi. Kayseri'den İstanbul Havalimanı'na eşi ve çocuklarıyla gelen Ganalı futbolcunun üzerinde, Beşiktaş Kulübü'nün "Bırakmam Seni" kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkati çekti. Bu arada havalimanında bulunan bazı siyah-beyazlı taraftarlar Mensah'a yoğun ilgi gösterirken, futbolcuyla fotoğraf çektirdiler. 25 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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