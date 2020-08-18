Mensah resmen Beşiktaş'ta
Kartal ile sözleşme imzalayan Kayserisporlu Mensah, “Evim otoban kenarı değil, deniz manzaralı olmalıydı” diyerek Cimbom’u geri çevirdiğini ima etti.
Beşiktaş, 25 yaşındaki Ganalı orta saha Bernard Mensah'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Hes Kablo Kayserispor kulübünden transfer ettiği Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bernard Mensah'a hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Twitter'dan yapılan açıklamanın 19.05'te gelmesi G.Saray'a bir gönderme olarak yorumlandı.
'EVİM BEŞİKTAŞ'
Kartal'ın yeni transferi Mensah, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hakkında "Mensah gelmek için bizi aradı" sözlerine de imalı bir gönderme yaptı. Ganalı futbolcu, "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek (TT Stadı'nı ima ederek) bana göre değildi. Benim evim deniz kenarı (Vodafone Arena'yı kastederek) olmalıydı. Ben Bernard Mensah. Benim evim Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın 19.05'teki paylaşımı ve bu sözler, taraftarın beğenisini topladı.
İMZAYI ATAR ATMAZ TAKIMA KATILDI
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferini ısrarla istediği Bernard Mensah, 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladıktan hemen sonra teknik direktör Yalçın ile buluştu. Dün akşam tesislerde Yalçın ile bir araya gelen Mensah'ın hayli neşeli olduğu gözlendi. Teknik direktör Yalçın'ın, Kayserispor'dan transfer edilmesini çok istediği Ganalı yıldızı, yeni sezondaki oyun planının merkezine koyacağı dile getiriliyor.
KONTROLLERDEN GEÇTİ
Yeni transfer Bernard Mensah, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Mensah, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
25 MAÇTA 5 GOL, 8 ASİST
2018'den bu yana Kayserispor forması giyen Mensah, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 8 asist yaptı. Futbol kariyerine Portekiz'de başlayan Mensah, Vitor Guimaraes, Getafe, Atletico Madrid ve Kasımpaşa'da oynamıştı.
- 18.8.2020
- Erol Bulut'tan bambaşka taktik! İşte 2021 model Fenerbahçe
- Malang Sarr'dan haber var! Fenerbahçe ve transfer...
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim takımda istemiyor
- Fenerbahçe'nin golcü transferinde yeni gelişme! İstenen rakam...
- Fenerbahçe'den Sofiane Feghouli harekatı! Flaş teklif ortaya çıktı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mensah resmen Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.