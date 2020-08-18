Mensah resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 25 yaşındaki Ganalı orta saha Bernard Mensah'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Hes Kablo Kayserispor kulübünden transfer ettiği Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bernard Mensah'a hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Twitter'dan yapılan açıklamanın 19.05'te gelmesi G.Saray'a bir gönderme olarak yorumlandı.

'EVİM BEŞİKTAŞ'

Kartal'ın yeni transferi Mensah, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hakkında "Mensah gelmek için bizi aradı" sözlerine de imalı bir gönderme yaptı. Ganalı futbolcu, "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek (TT Stadı'nı ima ederek) bana göre değildi. Benim evim deniz kenarı (Vodafone Arena'yı kastederek) olmalıydı. Ben Bernard Mensah. Benim evim Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın 19.05'teki paylaşımı ve bu sözler, taraftarın beğenisini topladı.

İMZAYI ATAR ATMAZ TAKIMA KATILDI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferini ısrarla istediği Bernard Mensah, 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladıktan hemen sonra teknik direktör Yalçın ile buluştu. Dün akşam tesislerde Yalçın ile bir araya gelen Mensah'ın hayli neşeli olduğu gözlendi. Teknik direktör Yalçın'ın, Kayserispor'dan transfer edilmesini çok istediği Ganalı yıldızı, yeni sezondaki oyun planının merkezine koyacağı dile getiriliyor.

KONTROLLERDEN GEÇTİ

Yeni transfer Bernard Mensah, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Mensah, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

25 MAÇTA 5 GOL, 8 ASİST

2018'den bu yana Kayserispor forması giyen Mensah, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 8 asist yaptı. Futbol kariyerine Portekiz'de başlayan Mensah, Vitor Guimaraes, Getafe, Atletico Madrid ve Kasımpaşa'da oynamıştı.