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18 Ağustos 2020, Salı
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Mensah resmen 'ta

Mensah resmen Beşiktaş'ta

ile sözleşme imzalayan Kayserisporlu Mensah, “Evim otoban kenarı değil, deniz manzaralı olmalıydı” diyerek Cimbom’u geri çevirdiğini ima etti.

, 25 yaşındaki Ganalı orta saha 'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon çalışmaları kapsamında, Hes Kablo kulübünden transfer ettiği Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bernard Mensah'a hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Twitter'dan yapılan açıklamanın 19.05'te gelmesi G.Saray'a bir gönderme olarak yorumlandı.

'EVİM BEŞİKTAŞ'
'ın yeni transferi Mensah, Başkanı 'in hakkında "Mensah gelmek için bizi aradı" sözlerine de imalı bir gönderme yaptı. Ganalı futbolcu, "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek (TT Stadı'nı ima ederek) bana göre değildi. Benim evim deniz kenarı ('yı kastederek) olmalıydı. Ben Bernard Mensah. Benim evim Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın 19.05'teki paylaşımı ve bu sözler, taraftarın beğenisini topladı.

İMZAYI ATAR ATMAZ TAKIMA KATILDI
Teknik direktör 'ın transferini ısrarla istediği Bernard Mensah, 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladıktan hemen sonra Yalçın ile buluştu. Dün akşam tesislerde Yalçın ile bir araya gelen Mensah'ın hayli neşeli olduğu gözlendi. Teknik direktör Yalçın'ın, Kayserispor'dan transfer edilmesini çok istediği Ganalı yıldızı, yeni sezondaki oyun planının merkezine koyacağı dile getiriliyor.

KONTROLLERDEN GEÇTİ
Yeni transfer Bernard Mensah, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Mensah, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

25 MAÇTA 5 GOL, 8 ASİST
2018'den bu yana Kayserispor forması giyen Mensah, geçtiğimiz sezon 'de oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 8 asist yaptı. kariyerine Portekiz'de başlayan Mensah, Vitor Guimaraes, Getafe, ve 'da oynamıştı.

  1. 18.8.2020
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