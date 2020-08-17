Ndiaye işi yattı!
Siyah-beyazlılar, tecrübeli orta saha ve Stoke ile temas kurdu; ancak görüşmeler çıkmaza girdi.
Siyah-beyazlı kulüpte dün flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Yönetimin, bonservisi Stoke City'de bulunan Badou Ndiaye için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Hatta transferden sorumlu Erdal Torunoğulları'nın da WhatsApp üzerinden Ndiaye ile görüntülü konuştuğu haberleri duyuldu. Ancak günün ilerleyen saatlerinde İngiliz ekibi ile anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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