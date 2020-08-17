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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Ndiaye işi yattı!

Ndiaye işi yattı!

Siyah-beyazlılar, tecrübeli orta saha ve Stoke ile temas kurdu; ancak görüşmeler çıkmaza girdi.

Siyah-beyazlı kulüpte dün flaş bir gelişmesi daha yaşandı. Yönetimin, bonservisi 'de bulunan Badou Ndiaye için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Hatta transferden sorumlu Erdal Torunoğulları'nın da WhatsApp üzerinden Ndiaye ile görüntülü konuştuğu haberleri duyuldu. Ancak günün ilerleyen saatlerinde İngiliz ekibi ile anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

  1. 17.8.2020
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