Ndiaye işi yattı!

Siyah-beyazlı kulüpte dün flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Yönetimin, bonservisi Stoke City'de bulunan Badou Ndiaye için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Hatta transferden sorumlu Erdal Torunoğulları'nın da WhatsApp üzerinden Ndiaye ile görüntülü konuştuğu haberleri duyuldu. Ancak günün ilerleyen saatlerinde İngiliz ekibi ile anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.