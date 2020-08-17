Töre bu hafta dönüyor
Gökhan Töre konusunda bir süredir girişimlerini sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusuna tekrar siyah-beyazlı formayı giydirmek üzere. Gelen haberlere göre Yeni Malatyaspor ile yapılan takas görüşmelerinde önemli bir mesafe kaydedildiği ve bu transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Öte yandan Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a dönmek istediğini bizzat açıkladı. Gevrek, "Gökhan Töre, Beşiktaş'a tekrar dönmek istiyor. Bu da gayet normal. Fakat biz Gökhan Töre'yi bedelsiz olarak Beşiktaş'a gönderemeyiz. Gökhan Töre için istediğimiz bonservis bedeli 1.5 milyon euro + Umut Nayir" ifadesini kullandı. Öte yandan Gökhan'ın Malatyaspor ile hâlâ antrenmanlara başlamaması ipleri tamamen kopardığı şeklinde yorumlandı. Bu transferin bu hafta içinde bitmesi bekleniyor.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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