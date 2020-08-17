Töre bu hafta dönüyor

Öte yandan Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a dönmek istediğini bizzat açıkladı. Gevrek, "Gökhan Töre, Beşiktaş'a tekrar dönmek istiyor. Bu da gayet normal. Fakat biz Gökhan Töre'yi bedelsiz olarak Beşiktaş'a gönderemeyiz. Gökhan Töre için istediğimiz bonservis bedeli 1.5 milyon euro + Umut Nayir" ifadesini kullandı. Öte yandan Gökhan'ın Malatyaspor ile hâlâ antrenmanlara başlamaması ipleri tamamen kopardığı şeklinde yorumlandı. Bu transferin bu hafta içinde bitmesi bekleniyor.