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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Töre bu hafta dönüyor

Töre bu hafta dönüyor

konusunda bir süredir girişimlerini sürdüren , eski futbolcusuna tekrar siyah-beyazlı formayı giydirmek üzere. Gelen haberlere göre ile yapılan takas görüşmelerinde önemli bir mesafe kaydedildiği ve bu transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Öte yandan Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de 28 yaşındaki futbolcunun 'a dönmek istediğini bizzat açıkladı. Gevrek, ", Beşiktaş'a tekrar dönmek istiyor. Bu da gayet normal. Fakat biz Gökhan Töre'yi bedelsiz olarak Beşiktaş'a gönderemeyiz. Gökhan Töre için istediğimiz bonservis bedeli 1.5 milyon euro + Umut Nayir" ifadesini kullandı. Öte yandan Gökhan'ın Malatyaspor ile hâlâ antrenmanlara başlamaması ipleri tamamen kopardığı şeklinde yorumlandı. Bu transferin bu hafta içinde bitmesi bekleniyor.

  1. 17.8.2020
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