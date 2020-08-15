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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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'tan Mario hamlesi! Pazarlıklar başladı

Beşiktaş'tan Mario Lemina hamlesi! Pazarlıklar başladı

Orta saha mevkisini güçlendirmek için çalışmalarına başlayan 'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren Mario için düğmeye bastı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Southampton ile pazarlıklar başladı.

'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı ekip, 'ın yeniden kiralamak istediği Mario 'yı gündemine aldı.

Siyah-beyazlı ekip, bonservisi Southampton'da olan Lemina'yı ilk etapta kiralamak istiyor. İngiliz ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, uzun vadeli taksitlendirme olursa 26 yaşındaki ön liberonun bonservisini de almayı planlıyor.

Geçen sezon Galatasaray'la 28 maça çıkan Gabonlu yıldız, 1 gole imza attı.


  1. 16.08.2020
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