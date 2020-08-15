Orta saha mevkisini güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Mario Lemina için düğmeye bastı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Southampton ile pazarlıklar başladı.
Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Mario Lemina'yı gündemine aldı.
Siyah-beyazlı ekip, bonservisi Southampton'da olan Lemina'yı ilk etapta kiralamak istiyor. İngiliz ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, uzun vadeli taksitlendirme olursa 26 yaşındaki Gabonlu ön liberonun bonservisini de almayı planlıyor.
Geçen sezon Galatasaray'la 28 maça çıkan Gabonlu yıldız, 1 gole imza attı.
- 16.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Mario Lemina hamlesi! Pazarlıklar başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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