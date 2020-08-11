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11 Ağustos 2020, Salı
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"Devler Ligi çok önemli"

"Devler Ligi çok önemli"

 İkinci Başkanı , Şampiyonlar Ligi eleme turundaki rakipleri maçıyla ilgili konuştu. Radyospor'da 'ın canlı yayın konuğu olan Dalgakıran, "Beşiktaş her maça büyük bir ciddiyetle yaklaşacaktır. Bunları aşarak umarım Şampiyonlar Ligi'ne kalırız" ifadelerini kullandı.

İkinci Başkanı , Şampiyonlar Ligi eleme turundaki rakipleri maçıyla ilgili konuştu. Radyospor'da 'ın canlı yayın konuğu olan Dalgakıran, "Beşiktaş her maça büyük bir ciddiyetle yaklaşacaktır. Bunları aşarak umarım Şampiyonlar Ligi'ne kalırız" ifadelerini kullandı.

  1. 11.8.2020
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