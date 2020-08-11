"Devler Ligi çok önemli"

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turundaki rakipleri PAOK maçıyla ilgili konuştu. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Dalgakıran, "Beşiktaş her maça büyük bir ciddiyetle yaklaşacaktır. Bunları aşarak umarım Şampiyonlar Ligi'ne kalırız" ifadelerini kullandı.