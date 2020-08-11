"Devler Ligi çok önemli"
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turundaki rakipleri PAOK maçıyla ilgili konuştu. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Dalgakıran, "Beşiktaş her maça büyük bir ciddiyetle yaklaşacaktır. Bunları aşarak umarım Şampiyonlar Ligi'ne kalırız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turundaki rakipleri PAOK maçıyla ilgili konuştu. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Dalgakıran, "Beşiktaş her maça büyük bir ciddiyetle yaklaşacaktır. Bunları aşarak umarım Şampiyonlar Ligi'ne kalırız" ifadelerini kullandı.
- 11.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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