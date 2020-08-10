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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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sahaya indi! İşte ilk idmandan görüntüler

Beşiktaş sahaya indi! İşte ilk idmandan görüntüler

ekiplerinden , 2020-21 sezonu hazırlıklarına Nevat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İşte siyah-beyazı takımın ilk idmanından görüntüler...

'ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk idman gerçekleşti. yönetiminde yapılan antrenmanda ve Cyle Larin de yer aldı.

İşte ilk idmandan görüntüler...






  1. 10.08.2020
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