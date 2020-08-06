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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: 'a veda etti

Son dakika: Gökhan Gönül Beşiktaş'a veda etti

Adı ile anılan tecrübeli futbolcu , yayınladığı mesajla 'a veda etti. | Son dakika transfer haberleri

Gökhan Gönül'ün mesajı şöyle:


  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 15:14
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