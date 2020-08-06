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06 Ağustos 2020, Perşembe
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'li 'u kadrosuna kattı

Beşiktaş ABD'li Markell Johnson'u kadrosuna kattı

ING ekiplerinden , 'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 'li oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Erkek Basketbol Takımı, 'li oyun kurucu 'u kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1998 doğumlu ve 1,85 metre boyundaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kolej kariyerine State ile başlayan Johnson, 2016-2017 sezonunda süre aldığı 30 karşılaşmada 4 sayı, 1,6 ribaunt ve 2,3 asist ortalamalarıyla oynadı. Bir sonraki sezon 25 maçta 8,9 sayı, 3,4 ribaunt ve 7,3 asist ortalamalarıyla süre alan ABD'li oyuncu, 2018-2019'de ise 33 karşılaşmada 12,6 sayı, 2,6 ribaunt, 4,2 asist ortalamaları yakaladı.

Geçen sezon 31 mücadelede süre alan genç oyuncu, 12,8 sayı, 4,4 ribaunt ve 6,8 asist ortalamalarıyla oynadı.

  1. 06.08.2020
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