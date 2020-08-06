Beşiktaş ABD'li Markell Johnson'u kadrosuna kattı
ING Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Markell Johnson'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, ABD'li oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Markell Johnson'u kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1998 doğumlu ve 1,85 metre boyundaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Kolej kariyerine North Carolina State ile başlayan Johnson, 2016-2017 sezonunda süre aldığı 30 karşılaşmada 4 sayı, 1,6 ribaunt ve 2,3 asist ortalamalarıyla oynadı. Bir sonraki sezon 25 maçta 8,9 sayı, 3,4 ribaunt ve 7,3 asist ortalamalarıyla süre alan ABD'li oyuncu, 2018-2019'de ise 33 karşılaşmada 12,6 sayı, 2,6 ribaunt, 4,2 asist ortalamaları yakaladı.
Geçen sezon 31 mücadelede süre alan genç oyuncu, 12,8 sayı, 4,4 ribaunt ve 6,8 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 06.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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