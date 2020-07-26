Anadolu Efes Bryant Dunston'ın sözleşmesini yeniledi! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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'ın sözleşmesini yeniledi!

Anadolu Efes Bryant Dunston'ın sözleşmesini yeniledi!

iç transferde bir isme daha imza attırdı. Lacivert-beyazlı kulüp 34 yaşındaki ABD'li basketbolcu 'ın 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Takımı'nda ABD'li oyuncu 'ın sözleşmesi yenilendi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık yeni mukavele imzalandığı bildirildi.

Avrupa Ligi'nde geçen sezon Anadolu Efes forması ile 9 karşılaşmada 25.43 dakika ortalama süre alan Dunston, maç başına 10.1 sayı, 5.3 ribaunt ve 1.8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Bryant Dunston, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'de ise görev aldığı 7 maçta 8.3 sayı ve 5.6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

ABD'li oyuncu, yeni sözleşmesinin ikinci yılını tamamladığında Anadolu Efes'te yedinci sezonuna ulaşacak ve lacivert-beyazlı takımda en uzun süre forma giyen yabancı oyuncu unvanını kazanacak.

Anadolu Efes'te Petar Naumoski toplam altı sezon forma giymişti.

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  1. 26.07.2020
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