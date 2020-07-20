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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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ile devam dedi!

Anadolu Efes Krunoslav Simon ile devam dedi!

Erkek Takımı transferlerine devam ediyor. Kadrodaki birçok isimle nikah tazeleyen Anadolu Efes, bu kez de Hırvat oyuncusu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2017-18 sezonu başında takımımıza katılan Simon, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2021-2022 sezonunun sonuna kadar forması giyecek." denildi.

Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonda Anadolu Efes forması ile 27 karşılaşmada 23 dakika 19 saniye ortalama süre alan Simon, maç başına 8,9 sayı, 3,9 ribaunt ve 2,9 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Hırvat forvet, ING Süper Ligi'nde ise 12 maça çıktı. 35 yaşındaki Simon, maç başına 23 dakika 44 saniye süre alarak 11,5 sayı, 3,3 ribaunt ve 2,9 asist ortalamaları yakaladı.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 18:13
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