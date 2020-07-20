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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Basketbol TOFAŞ Kilpatrick'i kadrosuna kattı

'ta

Sean Kilpatrick TOFAŞ'ta

ekiplerinden , patentli ABD'li skorer 'i kadrosuna kattı. ekibi, gelecek sezon öncesi üçüncü yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

ekiplerinden 'ta yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları devam ediyor. Mavi Yeşilliler bu kapsamda, geçtiğimiz sezonu 'de geçiren patentli şutör gard ile anlaşma sağladı. Kolej kariyerini University of Cincinnati'de geçiren, 2014 yılında katıldığı NBA draftlarında draft edilmese de 2016'da 'ten kontrat almayı başaran Kilpatrick, 'nde 2014-2017 yılları arasında toplam 157 maça çıkarak 10.3 sayı-2.7 ribaund-1.5 asist ortalamalarını tutturdu.

İlk Avrupa deneyimini ise 2018-2019 sezonunda Euroleague ekibi Panathinaikos ile birlikte yaşayan 1990 doğumlu ve 1.93 cm boyundaki Amerikalı oyuncu, COVID-19 pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda Karadağ takımlarından KK Buducnost Voli formasıyla Adriyatik Ligi'nde 13 maçta 9.1 sayı-2.9 ribaund-1.8 asist; Eurocup'ta ise 2 maçta 16.5 sayı-2.5 ribaund-3.5 asist ortalamalarını sergilemişti.

  1. 20.07.2020
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