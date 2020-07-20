ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, NBA patentli ABD'li skorer Sean Kilpatrick'i kadrosuna kattı. Bursa ekibi, gelecek sezon öncesi üçüncü yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları devam ediyor. Mavi Yeşilliler bu kapsamda, geçtiğimiz sezonu KK Buducnost Voli'de geçiren NBA patentli şutör gard Sean Kilpatrick ile anlaşma sağladı. Kolej kariyerini University of Cincinnati'de geçiren, 2014 yılında katıldığı NBA draftlarında draft edilmese de 2016'da Brooklyn Nets'ten kontrat almayı başaran Kilpatrick, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde 2014-2017 yılları arasında toplam 157 maça çıkarak 10.3 sayı-2.7 ribaund-1.5 asist ortalamalarını tutturdu.
İlk Avrupa deneyimini ise 2018-2019 sezonunda Euroleague ekibi Panathinaikos ile birlikte yaşayan 1990 doğumlu ve 1.93 cm boyundaki Amerikalı oyuncu, COVID-19 pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda Karadağ takımlarından KK Buducnost Voli formasıyla Adriyatik Ligi'nde 13 maçta 9.1 sayı-2.9 ribaund-1.8 asist; Eurocup'ta ise 2 maçta 16.5 sayı-2.5 ribaund-3.5 asist ortalamalarını sergilemişti.
- 20.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sean Kilpatrick TOFAŞ'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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