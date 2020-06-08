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08 Haziran 2020, Pazartesi
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'i renklerine bağladı

TOFAŞ Alihan Demir'i renklerine bağladı

Süper Ligi takımlarından , 'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet 'le sözleşme imzaladı.

Süper Ligi ekiplerinden , Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) ekiplerinden takımından 'i kadrosuna kattı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, temsilcisi, 24 yaşında ve 2,06 metre boyundaki forvetle sözleşme imzaladı.

Basketbola Ankara'da başlayan ve altyapı eğitiminin bir bölümünü Ankara Eryaman TOFAŞ Basketbol Okullarında alan Alihan Demir, 2019-2020 sezonunda NCAA'da Minnesota Üniversitesi formasıyla çıktığı 31 maçta 7,1 sayı, 5 ribaunt ve 1,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

  1. 08.06.2020
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