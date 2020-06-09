Panathinaikos satılıyor! Basket takımı 25 milyon euro bedelle satışa çıkarıldı
Basketbolda birçok başarı elde eden Yunanistan temsilcisi Panathinaikos satılıyor. Kulübün sahibi Dimitris Giannakopoulos 25 milyon euro getirene kulübü satacağını açıkladı.
Avrupa basketbolunun önemli temsilcileri arasında yer alan Yunanistan ekibi Panathinaikos, 25 milyon euro bedelle satışa çıkarıldı.
Basın toplantısı düzenleyen kulübün sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulos, 25 milyon euro karşılığında kulübün satışına onay vereceğini duyurdu.
Kulübün fiyatını çok uygun tuttuğunu öne süren Giannakopoulos, "Maliyet hesapçılarına göre, kulübün ticari değeri 75 milyon euro'yu buluyor. Ancak sözüm söz, 25 milyon euro veren kulübün yeni sahibi olacak." ifadelerini kullandı.
THY Avrupa Ligi'ne yaptığı eleştirilerle de birçok kez gündeme gelen Giannakopoulos, takımın bu organizasyonda devam edip etmeyeceğine ilişkin kararı da kulübün satılması halinde yeni yönetimin vereceğini söyledi.
Yaptığı açıklamalarla uzun zamandır tartışmalara yol açan Giannakopoulos, 2018 yılında Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından bir yıl boyunca men edilmiş, cezası daha sonra 5 aya düşürülmüştü.
- 09.06.2020
- Güncelleme: 09.06.2020 21:20
- Panathinaikos satılıyor! Basket takımı 25 milyon euro bedelle satışa çıkarıldı
- 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkabilecek mi? Düğün salonları açılacak mı? Sinema ve tiyatrolar açılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Liverpool ayrılığı duyurdu! Temmuz sonrası...
- ''Falcao büyük futbolcuysa nedeni benim''
- Son dakika: İzmir'de korkutan deprem!
- Yeni teknik ditektör Tahir Karapınar Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı
- Onyekuru ve Emre Kılınç'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!
- Cengiz Ünder Juventus'a gidecek mi? Roma'dan resmi açıklama!
- Dünya yıldızı kulüp tesislerine alınmadı! Galatasaray...
- Fenerbahçe'de 3. imza Emre Belözoğlu'dan! Transfer 200 bin liraya bitti
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Panathinaikos satılıyor! Basket takımı 25 milyon euro bedelle satışa çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.