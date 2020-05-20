Umut Nayir'den samimi itiraf: Basketbol daha heyecanlı
Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, katıldığı bir Instagram canlı yayınında samimi itiraflarda bulundu. Basketbolla futbolu kıyaslayan 26 yaşındaki golcü, basketbolu daha heyecanlı bulduğunu söylerken, eski NBA yıldızı Allen Iverson hakkında da övgü dolu sözler sarf etti.
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki golcüsü Umut Nayir, Beşiktaşlı Avukatlar Derneği'nin Instagram hesabındaki canlı yayına katıldı.
Siyah-beyazlı oyuncu, basketbol sevgisinden, Türk futbolundaki altyapı sorununa birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Umut Nayir'in açıklamalarından satır başları:
"BASKETBOLU İZLEMEYE IVERSON'LA BAŞLADIM"
Basketbolu gerçekten izlemeye Allen Iverson ile başladım. Her şeyiyle mükemmeldi, üstüne Beşiktaş'a geldi, inanılmaz mutlu olmuştum. Eski dönemi ile yeni dönemi çok alakalı değildi ama izlemiş olduk. 2. değişilmez oyuncum da LeBron. Neredeyse onunla büyüdüm.
Cleveland şampiyon olduğunda, bir Clevelandlı gibi sevindiğimi söyleyebilirim. Geçen sene ABD'ye gitmiştim ve Golden State maçını canlı izledim, onlar başka bir şey oynuyor. Gösteri anlamında, atmosfer anlamında, oyuncuların kalitesi anlamında çok farklı. Hayalimde bu sene Lakers finale kalsın da, LeBron'u finalde gidip izleyeyim vardı ama bu süreç girdi araya.
"BASKETBOL FUTBOLDAN DAHA HEYECANLI"
Basketbolu futboldan daha heyecanlı görüyorum. Futboldaki gol mantığını düşünürsek, sayısız gol oluyor. Daha kolay gibi duruyor ama basketbolda 10 dakikanın içinde neler yaşandığını oynayanlara sormak lazım.
"TÜRKİYE'DE BİRAZ GERİDEYİZ"
Haaland belki daha büyük bir kulübe gitse, beklentinin altında kalacaktı. Avrupa'da 18 yaşında fiziksel olarak çok hazır geliyor oyuncular. Bizde 18 yaşında A takıma gelen oyuncular çok eksik geliyor. Norveç'ten çıkmış, Avusturya Ligi'nde oynamış ama o noktaya gelebiliyor. Biraz burada gerideyiz, her seferinde neden olmuyor demek, kötülemek istemiyorum ama hep içlenen tarafta olmak zorunda kalıyoruz.
ENES ÜNAL'LA ANISI...
Enes Ünal'ın bir röportajını okudum, Kolarov ile bir mücadeleye girmiş, ikisi de birbirine vurmuş ama bir şey olmamış, idman devam etmiş. Bizde 17-18 yaşında bizim büyüklerden birine vursam, büyük mevzu olabilirdi. O psikolojide de değiliz. Vurmaktan kastım sakatlığa neden olmak değil ama işin içinde mücadele olduğu için, ondan kaçmamak lazım.
- 21.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Umut Nayir'den samimi itiraf: Basketbol daha heyecanlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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