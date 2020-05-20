Umut Nayir'den samimi itiraf: Basketbol daha heyecanlı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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'den samimi itiraf: daha heyecanlı

Umut Nayir'den samimi itiraf: Basketbol daha heyecanlı

Beşiktaşlı futbolcu , katıldığı bir canlı yayınında samimi itiraflarda bulundu. Basketbolla futbolu kıyaslayan 26 yaşındaki golcü, basketbolu daha heyecanlı bulduğunu söylerken, eski NBA yıldızı hakkında da övgü dolu sözler sarf etti.

'ın 26 yaşındaki golcüsü , Beşiktaşlı Avukatlar Derneği'nin hesabındaki canlı yayına katıldı.

Siyah-beyazlı oyuncu, sevgisinden, Türk futbolundaki altyapı sorununa birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Umut Nayir'in açıklamalarından satır başları:

"BASKETBOLU İZLEMEYE IVERSON'LA BAŞLADIM"
Basketbolu gerçekten izlemeye ile başladım. Her şeyiyle mükemmeldi, üstüne Beşiktaş'a geldi, inanılmaz mutlu olmuştum. Eski dönemi ile yeni dönemi çok alakalı değildi ama izlemiş olduk. 2. değişilmez oyuncum da . Neredeyse onunla büyüdüm.

Cleveland şampiyon olduğunda, bir Clevelandlı gibi sevindiğimi söyleyebilirim. Geçen sene ABD'ye gitmiştim ve Golden State maçını canlı izledim, onlar başka bir şey oynuyor. Gösteri anlamında, atmosfer anlamında, oyuncuların kalitesi anlamında çok farklı. Hayalimde bu sene Lakers finale kalsın da, LeBron'u finalde gidip izleyeyim vardı ama bu süreç girdi araya.

"BASKETBOL FUTBOLDAN DAHA HEYECANLI"
Basketbolu futboldan daha heyecanlı görüyorum. Futboldaki gol mantığını düşünürsek, sayısız gol oluyor. Daha kolay gibi duruyor ama basketbolda 10 dakikanın içinde neler yaşandığını oynayanlara sormak lazım.

"TÜRKİYE'DE BİRAZ GERİDEYİZ"
Haaland belki daha büyük bir kulübe gitse, beklentinin altında kalacaktı. Avrupa'da 18 yaşında fiziksel olarak çok hazır geliyor oyuncular. Bizde 18 yaşında A takıma gelen oyuncular çok eksik geliyor. Norveç'ten çıkmış, Avusturya Ligi'nde oynamış ama o noktaya gelebiliyor. Biraz burada gerideyiz, her seferinde neden olmuyor demek, kötülemek istemiyorum ama hep içlenen tarafta olmak zorunda kalıyoruz.

ENES ÜNAL'LA ANISI...
'ın bir röportajını okudum, Kolarov ile bir mücadeleye girmiş, ikisi de birbirine vurmuş ama bir şey olmamış, idman devam etmiş. Bizde 17-18 yaşında bizim büyüklerden birine vursam, büyük mevzu olabilirdi. O psikolojide de değiliz. Vurmaktan kastım sakatlığa neden olmak değil ama işin içinde mücadele olduğu için, ondan kaçmamak lazım.

  1. 21.05.2020
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